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اعتقال مفرزتين لداعش في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-23T15:15:47+0000
اعتقال مفرزتين لداعش في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انها اعتقلت مفرزتين تابعتين لتنظيم داعش، لافتة إلى أن المفرزتين على علاقة بحادثة راح ضحيتها مواطن في منطقة (أصحابه سبي) مؤخرا. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها كانت قد وعدت باعتقال الإرهابيين الذين كانوا على علاقة بحادث داخل سوق وسط السليمانية (أصحابه سبي) والذي راح ضحيته الشاب احمد شوكت. 

وأضاف البيان؛ ان العملية التي نفذها اسايش السليمانية التابع لجهاز آسايش اقليم كوردستان اسفرت عن اعتقال أعضاء مفرزتين تابعتين لتنظيم داعش الارهابي، لافتا الى ان المفرزتين على علاقة بالحادث الذي حصل في منطقة أصحابه سبي وسط السليمانية. 

وكانت مديرية اسايش السليمانية قد أعلنت في 14 آب الجاري أنه بسبب مواجهات مع عدد من المتهمين الهاربين في حي صابونكران أصيب شاب بعمر 22 عاما بطلق ناري لم يكن على علاقة بالحادثة ولا بالمتهمين وبعد ايصاله الى المستشفى فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة. 

وجاء في ختام البيان ان مديرية اسايش السليمانية ستعلن في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء توضيحات تفصيلية عن العملية.

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