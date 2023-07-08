اعتقال مطلق نار عشوائي ومتهم آخر حاول تصريف مواد منتهية الصلاحية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأسايش "الأمن" في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، مساء السبت، ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تم خزنها في حظيرة للحيوانات في بلدة شهرزور، فيما ألقت قوات أسايش أربيل، القبض على متهم أطلق النار بشكل عشوائي ونشر مقطعاً مصوراً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لمديرية أسايش شهرزور في السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات الأسايش تمكنت بعد المتابعة والتحقيق والحصول على معلومات، من منع تصريف كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية".

وأوضح البيان، أن بعد استحصال أمر قضائي من قاضي تحقيق الأسايش، تم التمكن من ضبط ثلاثة أطنان من المواد الغذائية التي تضم الأرز والدهن والسكر والدبس، جرى خزنها بشكل غير مناسب في مكان لتربية الحيوانات".

وأضاف أن "قوات الأسايش ألقت القبض على متهم يدعى (م ف ص) كان يروم تصريف تلك المواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية وهو الآن محتجز وفقاً للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي، وما تزال التحقيقات معه مستمرة".

على صعيد منفصل، ذكر بيان لمديرية أسايش أربيل، ورد للوكالة، أن "قوات الأسايش ألقت القبض على المتهم (م ح ع) بتهمة حمل سلاح غير مرخص وإطلاق النار في مدينة أربيل ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت البيان، إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بموافقة من قاضي تحقيق أربيل، والمتهم سيقدم للقضاء لينال جزاءه العادل".