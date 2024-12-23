اعتقال مطلق نار عشوائي على أحد فنادق أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الاثنين القبض على شخص أطلق النار بشكل عشوائي قرب أحد فنادق المدينة، والتسبب بإصابة شاب بجروح.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً قام بإطلاق النار عشوائيا قرب فندق في تاريخ 19 تشرين الثاني الماضي، وأصاب أحد أفراد طاقم حماية الفندق بجروح متفاوتة".

وأوضحت أن "المتهم ليس من أهالي أربيل وقد فر خارج المدينة بعد ارتكابه الجريمة"، مشيرة إلى أن "ضغوطاً من قوات الأمن دفعت المتهم إلى تسليم نفسه للمديرية".