اعتقال مسؤول موقع إخباري في كلار.. والنقابة تطالب بحمايته

شفق نيوز- كرميان

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، باعتقال كاراون كلاريي، مدير موقع "كازيوه ميديا" المقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وذلك في منطقة بقضاء كلار ضمن إدارة منطقة كرميان المستقلة والخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما طالبت نقابة صحفيي كوردستان بإطلاق سراحه فوراً، وضمان سلامته الجسدية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية أقدمت مساء أمس على اعتقال كارون كلاريي مدير موقع (كازيوه ميديا)، دون الإفصاح عن طبيعة القوة أو الجهة التي نفذت العملية بشكل رسمي".

وأضاف أن "أسباب الاعتقال ما تزال مجهولة حتى الآن"، مشيراً إلى أن "عائلة كلاريي وفرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كرميان أكدوا أنهم لم يتلقّوا أي إشعار مسبق بشأن عملية الاعتقال، ولا يعلمون خلفياتها حتى اللحظة".

إلى ذلك، ذكر مكتب كرميان في نقابة صحفيي كوردستان، في بيان ورد، للوكالة، أن "الصحفي كاروان كلاري تم اعتقاله منذ ليلة أمس، ومنذ ذلك الحين لم نتمكن من معرفة مكانه أو تفاصيل وضعه"، مضيفاً أن "المعلومات التي حصل عليها المكتب لاحقاً تشير إلى أن اعتقاله جرى من قبل إحدى الجهات الأمنية، لكن دون أي توضيح رسمي للأسباب أو الملفات التي جرى توقيفه على أساسها".

وأشار البيان إلى أن "هذا الأسلوب في الاعتقال وغياب الشفافية حول أسبابه يثير القلق ويخالف القوانين الخاصة بالعمل الصحفي وحرية الإعلام"، لافتاً إلى أن "التعامل مع الصحفيين يجب أن يتم في إطار القانون وبما يحفظ حقوقهم المهنية".

وطالب المكتب بـ"إطلاق سراح كلاري فوراً، وضمان سلامته الجسدية"، داعياً الجهات المعنية إلى "الالتزام بقانون العمل الصحفي وجعله أساساً لأي إجراء يتعلق بالصحفيين".

وأختتم المكتب بالتأكيد على أن "حماية الصحفيين واحترام مهنتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية"، مشدداً على ضرورة "كشف ملابسات اعتقال كاروان كلاري للرأي العام".

يشار إلى أن الجهات الأمنية في ادارة منطقة كرميان التي تُعد من ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، لم تصدر بياناً أو توضيحاً رسميا بشأن الحادثة حتى الآن (وقت إعداد الخبر).