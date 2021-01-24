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اعتقال مسؤولين محليين بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-24T15:41:07+0000
اعتقال مسؤولين محليين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال مدير معبر برويزخان ومدير جمارك كرميان عقب صدور اوامر قضائية بحقهما على خلفية مخالفات جمركية.

وقال المتحدث باسم المديرية علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، إنه تم ايقاف كل من مدير معبر برويز خان، اضافة الى مدير جمارك كرميان وفق المادة 194 من قانون الجمارك العراقية على قضية مخالفات جمركية، مبينا انهما الان موقوفان في سجن تسفيرات شرطة كرميان.

وكانت محكمة التحقيق ناحية قوره تو قد اصدر مذكرة بتوقيف هذين المسؤولين على خلفية مخالفات جمركية.

ووفقاً لمعلومات غير مؤكدة فان هذين المسؤولين متهمان بقضية وصولات مزورة وتصرفات غير قانونية في معبر برويزخان.

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