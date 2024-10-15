اعتقال مجموعة من الأشخاص مزقوا الملصقات والدعايات الانتخابية لمرشحين بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول إعلام دائرة شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتمزيق الملصقات والدعايات الانتخابية لعدد من المرشحين في المحافظة، داعيا المرشحين المتضررين الى تقدم شكوى ضد هؤلاء المتهمين

وقال العقيد سليمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هؤلاء أقدموا على تمزيق عدد من الملصقات لمرشحي أطراف سياسية معينة لغايات في أنفسهم، وبعد ورود بلاغ عن هذه الحالات شرعت شرطة دهوك بالتحقيق والتحري وألقت القبض عليهم من قبلها وقبل الأمن في المحافظة مع ضبط عجلة كانوا يستخدمونها في القيام بتلك المخالفات.

وأضاف ان شرطة محافظة دهوك اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم بعد إلقاء القبض عليهم، مردفا بالقول إن أي مرشح متضرر من هؤلاء المتهمين له الحق في تسجيل شكوى ضدهم.

وانطلقت الحملة الدعائية الانتخابية بإقليم كوردستان في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الماضي وتستمر لغاية اليوم الـ15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري على أن يبدأ الصمت الانتخابي غدا الأربعاء.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.