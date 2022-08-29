اعتقال مجموعة "داعشية" خططت لاستهداف مؤسسات إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال مجموعة "إرهابية" تنتمي لتنظيم داعش، قامت بنشر منشورات فيها عبارات تكفيرية في ناحية بازيان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلال الأيام الماضية، جرى ملاحظة منشورات وشعارات لأفكار داعش في بعض الأماكن العامة في ناحية بازيان".

وأضافت أن "بعد هذه الحادثة تم تشكيل غرفة العمليات من قبل مديرية أمن غرب السليمانية للتحقيق مع مرتكبي الجريمة خلال أقل من (48) ساعة، وتم الكشف عن مكان وهوية الإرهابيين ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة بشكل منفصل".

وأوضحت المديرية، أن "عدد الإرهابيين الذين تم مراقبتهم واعتقالهم هم أربعة وجميعهم من أهالي ناحية بازيان، ومن القومية الكوردية، واعترفوا بعزمهم القيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات حكومية في المنطقة لزعزعة السلم الأهلي".