اعتقال مجموعة تنتحل صفة أمنية وتطالب "إتاوة" في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال سبعة متهمين اقتحموا بزي عسكري ساحة لبيع المحروقات في المحافظة.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تلقي معلومات بوجود جماعة ترتدي زيا عسكريا تقوم بتهديد ساحة لبيع المحروقات، كلفت مركز شرطة جوارجرا بالمتابعة الدقيقة والسريعة من أجل اعتقال المتهمين".

وأضاف البيان أنه "بعد وصول قوات الشرطة للمكان المقصود تمكنت من اعتقال جميع المتهمين وهم سبعة أشخاص والاستيلاء على عدد من قطع الاسلحة والاعتدة ومخازن الإطلاقات الخاصة بالبنادق الآلية كلاشنكوف".

واشار البيان الى ان "المتهمين هم كل من (ص. ي. ز. مواليد ١٩٨٧) و(ا. س. م. من مواليد ١٩٩٣) و(ا. ا. ا. من مواليد ٢٠٠١) و(ز. ز. ص. من مواليد ١٩٧٣) و (ب. م. هـ. من مواليد ١٩٩٩) و(ن. ف. ا. من مواليد ١٩٧٤) وهم الان محتجزون بأمر من القاضي وفقا للمادة ١٥ من قانون الأسلحة"، لافتا الى ان "التحقيقات معهم مازالت مستمرة".

وتابع البيان ان "المتهمين كانوا قد عرفوا بأنفسهم منتسبين في الجهات الامنية"، مستدركا انهم "لا يتبعون اية جهة امنية".