اعتقال متهم خطير في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت معاونية أسايش إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اعتقال متهم "خطير" قام بنهب منازل عدد من المواطنين ضمن إدارة المنطقة، وأماكن أخرى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها في حاجي اوا، ألقت القبض على شخص خطير متورط في عملية سطو وابتزاز لأشخاص عدة".

وأضافت أن "المتهم من سكان منطقة كويسنجق، من مواليد العام 1994، وكان قد تم اعتقاله من قبل محكمة التحقيق في رانية ضمن إدارة رابرين".

وكان المتهم بحوزته سيارة نوع "نيسان باترول" تحمل لوحة ترخيص بغداد، وبندقية كلاشينكوف، وصندوق مليء بالرصاص وهاتفين محمولين وأشياء أخرى.