اعتقال متهم تسبب بانفجار "ليلى" السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الاثنين، عن تحديد السبب وراء انفجار أنبوب الغاز في كافتريا "ليلى" في السلمانية، الذي تسبب بإصابة قرابة 15 شخصاً في شهر أيار الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة السليمانية ريكان جمال لوكالة شفق نيوز، إن التحقيقات الفنية حول أسباب حادث انفجار الأنبوب استكملت وبينت اللجنة التحقيقية ان السبب هو إلغاء "الحساس" الخاص بأنبوب الغاز والذي تسبب بعدم السيطرة على الغاز في الأنبوب ما ادى الى انفجاره.

واضاف ان الاجهزة الامنية اعتقلت متهما قام بإلغاء الحساس دون الاشارة الى اسمه او صفته، او انه يعمل في الكافتريا ام لا، مؤكد ان الملف تحول الى الشرطة، والان المتهم محتجز على ذمة التحقيق.

وكان انفجار في أنبوبة غاز في كافتيريا "ليلى" في شارع سالم وسط السليمانية تسبب بإصابة 15 شخصاً في 12 من شهر ايار الماضي .