اعتقال متهم بـ"دهس" طفلة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء السبت، إلقاء القبض على متهم قام بدهس طفل بسيارته على طريق أربيل – موصل، قرب ساحة باز.

وجاء في بيان المديرية: "بتاريخ (17/9/2025) في الطريق الرابط بين أربيل/الموصل قرب ساحة باز، صدمت سيارة من نوع (كامري) طفلاً يدعى (كومار فؤاد عبدالله) مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث، ثم لاذ سائق السيارة بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف البيان، أن "تحريات فرق الأسايش، قادت للكشف عن هوية السائق وهو المدعو (ب. ب. ك)، وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، وبالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة، قامت قوة من المديرية بإلقاء القبض عليه.