اعتقال متهم بـ"القتل" في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، اعتقال مفارز مركز شرطة طاسلوجة متهم مطلوب خلفية ملف قتل شخص في محكمة تحقيق كفري بمحافظة صلاح الدين.

وقال قسم الاعلام والعلاقات في المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد وصول أمر بإلقاء القبض من قبل محكمة تحقيق كفري على متهم لمديرية شرطة محافظة السليمانية، كلف مدير شرطة السليمانية جميع المراكز بالمتابعة والتحقيق من أجل العثور على المتهم المطلوب".

وأضاف البيان أنه "بعد التحقيق والمتابعة تمكن مركز شرطة طاسلوجة من العثور على المتهم واعتقاله على خلفية قيامه بقتل شخص".

وأشار البيان إلى ان "المتهم (م م ع من مواليد 1999) اعتقل بقرار القاضي استنادا الى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبعد اتمام الاجراءات القانونية سيتم ترحيله الى الجهة التي تطلبه".