اعتقال متهمين بسرقة 25 دراجة نارية في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، اعتقال متهمين قاما بسرقة أكثر من 25 دراجة نارية من أماكن ومحلات مختلفة وقاما بتغييرها وبيعها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من اعتقال المتهمين (م.م.س) و(م.ل.س) قاما بسرقة أكثر من 25 دراجة نارية من أماكن مختلفة من مدينة اربيل، وقاما باجراء تغييرات عليها وبيعها لأشخاص آخرين.

وأوضح البيان، أن "المديرية قامت بفتح ملف للتحقيق مع المتهمين وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات وتم تسليمهما الى المحكمة"، محذراً الاشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء الاشياء المسروقة وخصوصا الدراجات النارية بـ"عقوبات قانونية".