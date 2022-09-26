اعتقال متهمين بحوزتهما 139 كغم من الكريستال في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش (أمن) محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في عمليتين منفصلتين، فيما أشارت إلى ضبط 139 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية إلقاء القبض جاءت "استمراراً لأعمال ونشاطات مديرية أسايش السليمانية لمكافحة المواد المخدرة والاتجار بها".

وأوضحت المديرية، أن "العملية الأولى كانت بعد إجراء تحقيقات دقيقة ومتابعة ومراقبة من قبل قوات الأسايش بأمر من القاضي، حيث تمكنت ليلة أيلول الجاري من ضبط (2) كغم من مادة الكريستال".

وبينت أن "العملية نتج عنها أيضاً اعتقال متهم يدعى (ك.ك.و) وهو من مواليد 1976 في مدينة كركوك، مع سيارة من نوع لاندكروزر (لكزس) كانت بحوزته على الطريق بين السليمانية وكركوك، ووفقا للمعلومات فإنه جلب تلك المواد من خارج إقليم كوردستان".

ولفتت مديرية أسايش السليمانية، إلى أن "العملية الثانية جاءت بعد أن قامت قواتها بالتحقيق وجمع المعلومات في اليوم ذاته داخل مدينة السليمانية، ونتج عنها ضبط كمية (137) كغم من مادة الكريستال السائلة، كانت مخبأة داخل عبوات بلاستيكية (دبات) داخل أحد المنازل".

وأضافت أن العملية نتج عنها "اعتقال متهم من اصل كوردي مواليد 1994 كركوك يدعى (ع.د.ع) وكان في نيته نقل تلك الكمية من مدينة السليمانية إلى خارج إقليم كوردستان".

وخلصت المديرية في بيانها إلى القول: "بأمر من القاضي تم حجز المتهمين استناداً إلى المادة 25 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع مصادرة تلك المواد المخدرة".