اعتقال "لص" سوري الجنسية في أربيل

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، مساء الأحد، إلقاء القبض على مواطن سوري الجنسية، بتهمة تنفيذ عمليات سرقة عدة في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية يُدعى (و.س.ع) بتهمة سرقة منزل في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضافت أن "أثناء التحقيق مع المتهم، اعترف بتنفيذ 6 عمليات سرقة في مدينة أربيل، كما تم ضبط آلات حادة وهواتف نقالة، بحوزة المتهم"، مؤكدة "تسليم المتهم إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".