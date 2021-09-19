اعتقال لص "الكهرباء" في اقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، القبض على متهم قام بسرقة ما قيمته 120 ألف دولار أمريكي من المواد الكهربائية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم مكافحة الاجرام/ مكتب خبات في أربيل، اعتقل متهما يدعى (س ع و) قام بسرقة ما قيمته 120 ألف دولار أمريكي من المواد الكهربائية، من إحدى المجمعات وقام بعدها ببيعها وتصريفها في محافظة نينوى".

وأضافت الشرطة، أن "المتهم المشار إليه محتجز بأوامر قضائية وفقا للمادة 444 من قانون العقوبات"، لافتة إلى أن "التحقيقات ماتزال مستمرة معه".