اعتقال أكثر من 1000 تاجر للمخدرات في أربيل ودهوك خلال عام واحد

شفق نيوز- اربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، إحصائية شاملة لعملياتها ونشاطاتها خلال عام 2025 في محافظتي أربيل ودهوك، مؤكدة إلقاء القبض على مئات المتهمين وضبط كميات هائلة من المواد المخدرة، في إطار حملة أمنية واسعة للحد من هذه الآفة.

حصيلة الاعتقالات والملفات القانونية

وذكر أركان عمر الضابط في مديرية الاسايش العامة في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال العام الماضي من اعتقال 1708 متهمين، بينهم 1034 بتهمة المتاجرة والبيع، و 674 بتهمة التعاطي".

وأضاف أن "قضاة التحقيق المتخصصين حسموا 2354 ملفاً قانونياً و أحالوها إلى المحاكم المتخصصة، حيث واجه بعض المتهمين عدة تهم مجتمعة شملت (المتاجرة، التعاطي، حيازة أسلحة غير مرخصة، مخالفات مرورية، عنف أسري، والسرقة)"، مشيراً إلى "إطلاق سراح 601 محكوم بعد انتهاء مدة عقوباتهم القانونية".

أطنان من السموم تحت قبضة الأمن

وعلى صعيد الضبطيات، أوضحت الإحصائية أنه تم ضبط 922 كيلوغراماً و963 غراماً من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 12,194 شريطاً من الحبوب المخدرة.

وفي سياق العمليات المشتركة، كشفت المديرية عن تعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات في الحكومة الاتحادية ومديرية السليمانية، أسفر عن:

* إلقاء القبض على 13 من كبار التجار.

* ضبط 1575 كيلوغراماً من مادتي (الكريستال) وحبوب (الكبتاغون).

* إتلاف وحرق 1356 كيلوغراماً و758 غراماً من المواد المخدرة المصادرة بعد اكتساب قراراتها الدرجة القطعية في المحاكم.

الفئات العمرية: الشباب في دائرة الخطر

وأظهرت البيانات التحليلية للمعتقلين خلال عام 2025 أرقاماً صادمة حول الفئات العمرية المنخرطة في هذا الملف:

* 46% تتراوح أعمارهم بين (18 - 30 عاماً).

* 36% تتراوح أعمارهم بين (30 - 40 عاماً).

* 13% تتراوح أعمارهم بين (40 - 50 عاماً).

* 1% فقط لمن هم دون سن الـ18.

* شكلت النساء نسبة 4% من إجمالي المعتقلين في كافة الفئات.

الرقابة الطبية والتوعية المجتمعية

وفي الجانب الوقائي والرقابي، أشارت المديرية إلى نشاطها المكثف بين عامي (2023 - 2025) في محافظة أربيل، حيث شملت الإجراءات:

* توجيه تعليمات وأخذ تعهدات قانونية من 765 صيدلية و 703 عيادات طبية.

* مراقبة 160 شركة لاستيراد الأدوية و 51 مستودعاً.

* التفتيش والمتابعة لـ 98 كافتيريا ومطعماً و 23 صيدلية في أربيل ودهوك.

واختتمت المديرية تقريرها بالإشارة إلى الجانب التوعوي، حيث نظمت 147 ندوة وحلقة نقاشية في المؤسسات التعليمية والدينية، وتوزيع 8000 كتيب و 235 بوستراً تحذيرياً لتوعية المجتمع من مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.