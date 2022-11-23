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اعتقال قرابة 600 متهم.. مجلس أمن كوردستان يعلن نتائج حملته لمكافحة المخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T15:26:45+0000
اعتقال قرابة 600 متهم.. مجلس أمن كوردستان يعلن نتائج حملته لمكافحة المخدرات

شفق نيوز/ اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، نتائج حملته لمكافحة المخدرات والتي انتهت بالقبض على قرابة 600 شخص من تجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الأمن واستمرارا في جهودها لمكافحة انتشار المواد المخدرة تمكنت من إلقاء القبض على 107 من كبار تجار المخدرات، و 481 متعاطي للمواد المخدرة".

واضاف انه "تم ضبط 381 كيلوغراما من المواد المخدرة اضافة 110 أشرطة حبوب مخدرة، و10 كيلوغرامات و596 غراماً من مادة الكريستال، و876 غراماً من الهيرويين، و1881 كيلوغراماً من الحشيشة، و177 غراما من مادة الجامايكا، و71 غراما من المريجوانا، و367 كيلو غراماً و240 غراماً من حبوب الكبتاغون كانت مخبئة في ماكنتي غسيل ملابس كبيرتين، و110 أشرطة  من حبوب الترامادول، وثمانية اصص مزروعة بنبات الماريجوانا".

وبين ان "هذه الحملة بدأت بتاريخ 20 آب/ أغسطس الماضي ولغاية 20 شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري"، مشيرا الى انه "تم فتح اوراق تحقيقية لجميع المتهمين المقبوض عليهم وتم تحويلهم الى المحاكمة".

وطالب مجلس أمن الإقليم المواطنين بوجوب الابتعاد عن استخدام مثل هذه المواد وان يتعاونوا وينسقوا مع الاجهزة الامنية في حال حصولهم على اية معلومات عن الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.

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