اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم جماعة "العدالة" في كوردستان، اليوم الاحد، ان مقر الجماعة في السليمانية تعرض لاطلاق النار، مبينا ان حراس المقر اعتقلوا الفاعلين، في حين أعلنت شرطة أربيل اعتقال شخص قتل شاباً في أربيل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجماعة ان الحادث حصل في الساعة السابعة والنصف من مساء الاحد عندما قام شخصان باطلاق النار امام مقر المجلس الاعلى للجماعة في السليمانية، مبينا ان حراس المقر تمكنوا من القاء القبض عليهما.

واضاف انه اسايش السليمانية وشرطة النجدة 104 يحققان مع المهاجمين، مبينا انهم بانتظار نتائج التحقيقات بشأن اسباب القيام بهذه العملية.

وعلى صعيد متصل، اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، اليوم الاحد، عن اعتقال شخص قتل شابا بعد حصول مشادة بينهما في ناحية داره تو.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ابلاغ مديرية شرطة محافظة اربيل بوجود حادث قتل في ناحية داره تو، وصل فريق من الشرطة الى محل الحادث وتبين ان شخصا باسم (عبدالله عمر قادر) وعمره 21 عاما قد تعرض لاصابات باطلاقات نارية، مبينا انه بعد ايصاله الى المستشفى لقي مصرعه.

واضاف البيان انه من اجل ذلك تم اجراء تخطيط وتفتيش مكان الحادث وبالتنسيق مع اسايش اربيل تم اعتقال متهم يدعى (ر ج ي) الذي أقر بجريمته.

وتابع البيان ان المتهم اقر بانه بعد حصول مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه قام بالإجهاز عليه بالرصاص، مضيفا انه تمت مصادرة سلاح الجريمة وتم تنظيم محضر تحقيق وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات.

وفي وقت سابق من اليوم افاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن شجاراً وقع بين مجموعة شبان حول التسابق بالمركبات في حي داره تو الجديدة قرب جامع الشفاء بأربيل، سرعان ما تطور لاستخدام أسلحة نارية، تسبب بمقتل شاب على الفور.

وأضاف الشهود أن القتيل شاب له من العمر 18 عاماً يدعى عبدالله وهو نجل لرجل الدين عمر داره توي.