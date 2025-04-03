اعتقال قاتل مواطن في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء الخميس، إلقاء القبض على قاتل مواطن من قرية "دووسه ره" في المحافظة.

ووفق بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قاضي التحقيق الأمني في أربيل، أمر باعتقال المتهم (ه.م.م) والذي قام بقتل المواطن (إسماعيل عزيز) بتاريخ 3 أبريل/نيسان الجاري، في قرية دووسه ره في ناحية شه مامک التابعة لمحافظة أربيل على خلفية خلاف اجتماعي".

وأضاف البيان، أن "المتهم وبعد ارتكابه الجريمة كان ينوي الخروج من مدينة أربيل، وقبل أن يهرب تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية، وتمت مصادرة سلاحه وهو من نوع مسدس والذي ارتكب به الجريمة".