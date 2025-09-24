اعتقال قاتل "أكبر حاجي روستم" قبل هروبه من مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- كركوك

كشفت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، عن اعتقال قاتل القائد البارز في قوات البيشمركة بإدارة كرميان المستقلة "أكبر حاجي روستم"، وذلك قبل هروبه من مطار بغداد الدولي.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت، من اعتقال قاتل القيادي البارز في قوات البيشمركة أكبر حاجي رستم في قرية كفري التابعة لناحية سرقلا بمحافظة كركوك، أثناء محاولته الهروب عبر مطار بغداد الدولي"، مبينة أن "القاتل كان يعمل في أرض المجني عليه وقد استئجرها منه للزراعة، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما وانتهى بالجريمة".

وأشارت، إلى أن "المشتبه به حاول مغادرة البلاد بعد ارتكاب الجريمة، وتم توقيفه فور محاولته الصعود إلى رحلة جوية في مطار بغداد الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأكدت المصادر أن "التحقيقات الأولية أكدت تورطه المباشر في القتل، وأنه سيتم تسليمه للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مشددة على أن "هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط الجناة ومنعهم من الفرار خارج البلاد وضمان تطبيق القانون بكل حزم".

ونعى مقر إقامة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء، مقتل القائد البارز في قوات البيشمركة بإدارة كرميان المستقلة "أكبر حاجي روستم"، فيما شدد على ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت.

ومساء يوم أمس الأول الاثنين، أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، بمقتل عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجوم مسلح في قضاء كفري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا (أكبر حاجي رستم)، وهو عضو بارز في الحزب وكذلك من الشخصيات المعروفة في قضاء كفري، لأسباب ما زالت مجهولة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن الجناة، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة".