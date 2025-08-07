اعتقال قاتل في حلبجة وائتلاف 811كغم من المخدرات بالسليمانية

شفق نيوز- حلبجة/ السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة، يوم الخميس، عن اعتقال المتهم بقتل شابين وإصابة ثالث في وقت سابق من الأسبوع الجاري وسط المدينة، فيما قامت المديرية العامة للأمن في إقليم كوردستان بإتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة في السليمانية.

وذكرت مديرية شرطة حلبجة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم بحادثة إطلاق النار التي وقعت في الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين الماضي، تم اعتقاله بعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات".

وأضافت أن "شخصاً كان يقود دراجة نارية ويرتدي خوذة على رأسه، أطلق النار على ثلاثة شبان في شارع الموظفين داخل المدينة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث بجروح".

وتابعت أن "قوات الشرطة باشرت فوراً التحقيق في الحادث، واستعانت بكاميرات المراقبة في مكان الجريمة، إلى جانب أخذ إفادات الشهود، ما مكنها من التوصل إلى هوية الجاني".

وأشارت المديرية إلى أن "المتهم (ش. ف. ع) من مواليد 2003 ومن سكنة محافظة حلبجة، قام بتسليم نفسه لاحقاً إلى قوات الشرطة، وتمت إحالته إلى القضاء، حيث أقرّ بجريمته"، مبينة أنه تم توقيف المتهم استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات.

وفي السليمانية، قال المتحدث المديرية العامة للأمن في إقليم كوردستان، العقيد سلام عبد الخالق، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم إتلاف 811كغم من المواد المخدرة المختلفة، منها 398.305كغم من مادة الكريستال، و184.117كغم من الهيروين، و147.919كغم من الترياق، و5938كغم من الحشيش".

وأضاف أن "عملية الإتلاف جرت بعد صدور الأحكام القضائية القطعية بحق المتهمين المتورطين في حيازة هذه المواد، وتمت العملية وفق الأصول القانونية".

وأشار العقيد عبد الخالق إلى أن "الإتلاف تم اليوم بإشراف لجنة خاصة تألفت من رئاسة محكمة السليمانية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز الأمن، ومديرية صحة السليمانية".

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المتورطين بها".