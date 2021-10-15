اعتقال قاتل بعد 8 أشهر من البحث عنه وإنتحار امرأة شنقا في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أنها ألقت القبض على متهم قتل شخصاً في قضاء جمجمال رميا بالرصاص في شباط/فبراير الماضي وذلك بعد مرور 8 أشهر على اختبائه.

وقالت المديرية في بيان إن مفارز مركز شرطة طاسلوجة وبالتعاون مع مركز شرطة "رابرين" القوا القبض على المتهم بقضية قتل.

ونوه البيان إلى أنه بعد مقتل مواطن في شهر شباط/فبراير من هذا العام في ناحية "شورش" التابعة لقضاء جمجمال أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم بموجب المادة 406.

وأوضح البيان أنه بعد التحقيقات تم التمكن من القاء القبض على المتهم الذي كان مختبئا في أحد أحياء السليمانية وهو محتجز حاليا بقرار من القاضي ولا تزال التحقيقات جارية معه، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية سيتم تسليم المتهم لقسم شرطة جمجمال.

وفي السياق أعلنت شرطة إدارة منطقة "رابرين" انه تم مساء أمس نقل جثة امرأة (ربة بيت) تُدعى (د.أ.م) من مواليد العام 2001 إلى مستشفى (رانية) العام.

ونقل بيان الشرطة عن أُسرة المرأة بأن الأخيرة اقدمت على الانتحار بواسطة شنق نفسها بحبل لتفارق الحياة على اثرها.