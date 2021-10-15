سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال قاتل بعد 8 أشهر من البحث عنه وإنتحار امرأة شنقا في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-15T07:41:31+0000
اعتقال قاتل بعد 8 أشهر من البحث عنه وإنتحار امرأة شنقا في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أنها ألقت القبض على متهم قتل شخصاً في قضاء جمجمال رميا بالرصاص في شباط/فبراير الماضي وذلك بعد مرور 8 أشهر على اختبائه.

وقالت المديرية في بيان إن مفارز مركز شرطة طاسلوجة وبالتعاون مع مركز شرطة "رابرين" القوا القبض على المتهم بقضية قتل.

ونوه البيان إلى أنه بعد مقتل مواطن في شهر شباط/فبراير من هذا العام في ناحية "شورش" التابعة لقضاء جمجمال أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم بموجب المادة 406.

وأوضح البيان أنه بعد التحقيقات تم التمكن من القاء القبض على المتهم الذي كان مختبئا في أحد أحياء السليمانية وهو محتجز حاليا بقرار من القاضي ولا تزال التحقيقات جارية معه، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية سيتم تسليم المتهم لقسم شرطة جمجمال.

وفي السياق أعلنت شرطة إدارة منطقة "رابرين" انه تم مساء أمس نقل جثة امرأة (ربة بيت) تُدعى (د.أ.م) من مواليد العام 2001 إلى مستشفى (رانية) العام.

ونقل بيان الشرطة عن أُسرة المرأة بأن الأخيرة اقدمت على الانتحار بواسطة شنق نفسها بحبل لتفارق الحياة على اثرها.

related

وزير المالية الكوردستاني يرفض الكشف عن نفقات: من صلاحيات رئيس الحكومة

Date: 2021-01-17 12:32:17
وزير المالية الكوردستاني يرفض الكشف عن نفقات: من صلاحيات رئيس الحكومة

آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

Date: 2021-06-17 13:54:34
آسايش السليمانية تعتقل ثلاثة أشخاص اشتركوا بقتل امرأة وأحرقوا جثتها

بعد كشفها لملفات فساد .. طبيبة في حلبجة: آسايش السليمانية اعتقلتني واودعتني بغرفة مع النساء الدواعش

Date: 2021-06-03 09:40:36
بعد كشفها لملفات فساد .. طبيبة في حلبجة: آسايش السليمانية اعتقلتني واودعتني بغرفة مع النساء الدواعش

السليمانية تحجر على 150 شخصاً قادمين من إيران إلى رابرين

Date: 2020-03-04 23:53:07
السليمانية تحجر على 150 شخصاً قادمين من إيران إلى رابرين

الآسايش تعتقل 11 شخصاً بتهمة مضايقة الطالبات في جمجمال

Date: 2019-12-18 19:53:24
الآسايش تعتقل 11 شخصاً بتهمة مضايقة الطالبات في جمجمال

صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

Date: 2021-08-17 09:18:24
صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

اختفاء مسؤول حزبي قرب السليمانية

Date: 2020-10-17 06:31:44
اختفاء مسؤول حزبي قرب السليمانية

الآسايش والشرطة تطيح بقاتل رجل دين إيزيدي في دهوك بأقل من 24 ساعة

Date: 2020-09-23 05:30:58
الآسايش والشرطة تطيح بقاتل رجل دين إيزيدي في دهوك بأقل من 24 ساعة