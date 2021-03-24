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اعتقال قاتل بعد أقل من ساعات من تنفيذ جريمته في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T18:51:48+0000
اعتقال قاتل بعد أقل من ساعات من تنفيذ جريمته في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اعتقال شخص بعد أقل من ثلاث ساعات من قيامه بدعس شخص آخر بسيارته عمدا والتسبب بوفاته.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوات قسم شرطة ضواحي اربيل مركز شرطة شاويس وبعد تلقيها بلاغا يفيد بأنه بسبب مشكلة اجتماعية قام متهم من قاطني شاويس باسم (ع.ح.ا) على طريق بيرمام وبشكل متعمد وبسرعة كبيرة بدعس مواطن باسم (صباح علي احمد) تسبب بوفاته لاحقا.

واضاف البيان ان الشرطة قامت على الفور بالتحقيق في القضية واستطاعت القبض على المتهم المشار إليه الذي هرب من محل الحادث، بعد أقل من 3 ساعات.

وتابع ان قوات الشرطة قامت بشأن هذه المشكلة باعتقال متهمتين اخريتين بأسماء (ن.ر.ح) و(ز.ا.ع)، مبينا ان المتهمين الثلاثة حولوا الى القضاء وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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