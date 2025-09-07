اعتقال فلاحين تجاوزوا على مشروع "بالاجو" الحيوي في كرميان

شفق نيوز- كرميان

أعلنت مديرية مياه إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتقال سبعة فلاحين في قضاء قورتو إثر تسجيل تجاوزات على مشروع مياه "بالاجو" المخصص لتزويد عدد من القرى بمياه الشرب، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً بكفالة.

وقال مدير مديرية مياه كرميان، مؤيّد أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوزات المسجلة تعود إلى شهر تموز/ يوليو الماضي، وشملت 19 فلاحاً من قرى كاكول وشيرون ومناطق أخرى".

وبين أن "الدائرة سبق أن نبهت الفلاحين إلى ضرورة عدم التعدي على مشروع المياه نظراً لأهميته في تأمين مياه الشرب لـ19 قرية في كلار وخانقين والمناطق المحيطة، إلا أن المخالفات استمرت".

وأضاف أن "اعتقال الفلاحين جاء بعد تسجيل الشكاوى بشكل رسمي نتيجة التأثير المباشر على القرى التي تعتمد كلياً على هذا المشروع"، مبيناً أن "الخطوة لا تستهدف الفلاحين بقدر ما تهدف إلى حماية مصدر المياه الحيوي للسكان والحيوانات، خاصة في ظل أزمة الشح المائي المتزايدة".

وأشار أحمد، إلى أن "أزمة المياه تفاقمت بفعل تقليص تركيا لحصة العراق من المياه، ما دفع الحكومة الاتحادية إلى إصدار تعليمات صارمة للحد من الهدر، خصوصاً في القطاع الزراعي"، موضحاً أن "أحد أبرز أشكال التجاوز يتمثل في زراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه خارج مواسمها أو دون تخطيط".

ولفت إلى أن "الموسم الزراعي في إقليم كوردستان يبدأ عادة في حزيران/ يونيو وينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر، ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الجهات المختصة والمزارعين لضمان الاستخدام الرشيد للمياه".