اعتقال أفراد عائلة يروجون مواد تجميل تالفة باسم علامة تجارية عالمية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول في قائممقامية مدينة السليمانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة يقومون بترويج مواد تجميل تالفة تحت أسماء علامة تجارية عالمية.

وقال رئيس اللجان المشتركة في القائممقامية، ريكان جمال، لوكالة شفق نيوز "بعد تسجيل شكاوى من قبل بعض المواطنين حول صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم ببيع مواد تجميل تالفة، وبعد متابعة الموضوع قمنا بزيارة مكان البيع والذي كان في أحد المنازل بمدينة السليمانية".

وبين ان "أصحاب المنزل يقومون بإنتاج مواداً محلية غير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، وكذلك تزييف علامة تجارية ألمانية ووضعها على المنتج".

واضاف جمال ان "المتهمين قاموا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ببيع المنتج إلى العديد من المواطنين في دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة ومناطق أخرى علما ان المادة المنتجة لم تكن مادة جيدة".

واشار الى ان "المتهمين الثلاثة تم تقديمهم للقضاء لمحاسبتهم وفقا للضوابط والقوانين سارية المفعول".

وطالب جمال المواطنين بعدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي في شراء اي نوع من المستلزمات الا اذا كان اصحابها يمتلكون الترخيصات الرسمية للحفاظ على سلامة المواطنين.