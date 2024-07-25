اعتقال عضو مجلس المعلمين "المعترضين" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مصدر محلي في السليمانية، يوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت عضو مجلس المعلمين "المعترضين" دلشاد ميراني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوسته، لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال دلشاد ميراني في السليمانية اليوم بتهمة الإخلال بالأمن القومي وإهانة حكومة إقليم كوردستان"، دون معرفة الجهة المشتكية.

بدوره أكد دلشاد ميراني في تصريح لوكالة شفق نيوز، عقب إطلاق سراحه بكفالة مالية، أنه تم إبلاغه من قبل السلطات الأمنية بوجود ثلاث شكاوى مقدمة ضده من قبل السلطات والادعاء العام في الإقليم حول قضية الإخلال بالأمن الوطني والتجاوز على حكومة الإقليم وعلى هيبة القومية الكوردية.

وكان دلشاد ميراني أحد المعلمين الذين تظاهروا باستمرار ضد تأخر صرف رواتب الكوادر التدريسية في العام الماضي وكان ممن يتهم السلطات في الإقليم بصورة مباشرة عن مشكلة الرواتب.