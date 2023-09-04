اعتقال عصابة نفذت عشرات السرقات لأسلاك الكهرباء في السليمانية (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص ارتكبت عدة جرائم سرقة الكابلات الكهربائية في المحافظة.

وقالت إدارة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أحد المواطنين تقدم بشكوى بشأن سرقة كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية وعلى أثر ذلك باشرت قوات الشرطة بالتحقيقات والعثور على المشتبه بهم واعتقالهم.

وبينت أنه بعد جمع المعلومات تم القبض على خمسة متهمين يشكلون عصابة مختصة بسرقة الكابلات وعند التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب 33 جريمة سرقة في السليمانية.

وأوضحت أن قاضي التحقيق أمر باحتجاز المتهمين الخمسة بموجب المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.