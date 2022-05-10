اعتقال عصابة نسائية تسلب الرجال في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اربع نساء متهمات بالانقضاض على رجل وتسليب مابحوزته من اموال.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ان سجل احد الاشخاص شكوى لدى شرطة السليمانية افاد فيها بأن اربع نساء بالانقضاض عليه وتسليبه ما معه من اموال، تم تكليف جميع الاقسام والمراكز في حدود المحافظة لمتابعة فورية والعثور على المتهمات واعتقالهن.

وأشار البيان إلى تمكن الشرطة وخلال اقل من 24 ساعة من اعتقال المتهمات الاربع، مبيناً إنهن اقررن بالتهم المنسوبة اليهم وتم احتجازهن بامر من القاضي والتحقيقات معهن مستمرة.