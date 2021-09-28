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اعتقال عصابة تزيف بطاقة التلقيح المضاد لكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T09:48:29+0000
اعتقال عصابة تزيف بطاقة التلقيح المضاد لكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء القاء القبض على عصابة تزيف بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أفراد هذه العصابة احتالوا على الناس وتقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل إصدار البطاقة المزيفة.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم القاء القبض على هذه العصابة، مبينا أن التحقيقات ماتزال جارية مع أفراد العصابة، وان القوات الامنية منشغلة في استحصال المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أن أي شخص يتم ضبط بطاقة تلقيح مزيفة بحوزته في مطارات دول الخارج فإن سيتعرض للمساءلة مباشرة، مشددا على أنه لا يمكن لأي احد أن يزيف بطاقة التلقيح بشكل تام لأنها تحمل رقما سريا دوليا تم تصنيعه بشكل عصري.

وتابع الوزير بالقول "ندعو المواطنين إلى الحصول على بطاقة التلقيح عبر السبل القانونية للحيلولة دون مساءلتهم ومحاسبتهم".

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