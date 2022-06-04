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اعتقال عصابة افتتحت مكاتب عملة مزيفة وإصدار تأشيرات وهمية في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-04T10:30:32+0000
اعتقال عصابة افتتحت مكاتب عملة مزيفة وإصدار تأشيرات وهمية في أربيل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال عصابة من ثلاثة أشخاص فتحت مكاتب للعملات المزيفة وإصدار التأشيرات الوهمية للمواطنين في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قسم شرطة بلدة الشرق، ومركز شرطة طيراوة، في منطقة القلعة، وسط مدينة أربيل، ألقوا القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تبدأ اسماؤهم بالحروف (ف.ش.ع) و (ك.ح.ح) و ( ك.ق.ج)، قاموا بفتح مكاتب عملات مزيفة للحصول على أموال من الناس لأجل تصدير تأشيرات وهمية".

وأضاف المصدر أنه "تم إعداد ملف التحقيق للمشتبه بهم بموجب المادة 456 من قانون العقوبات وتم تسليمهم إلى المحكمة".

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