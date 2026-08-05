اعتقال عدد من أصحاب الصيدليات في كلار بأمر قضائي.. وصحة كرميان توضح الأسباب

شفق نيوز- كلار

أفاد نقيب العاملين الصحيين في كرميان، يوم الأربعاء، باعتقال عدد من أصحاب الصيدليات الأهلية في قضاء كلار، فيما أكدت مديرية الصحة أن الاعتقالات جاءت على خلفية شكوى مقدمة من الادعاء العام.

وقال رئيس فرع كرميان لنقابة العاملين الصحيين عدنان أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أصحاب الصيدليات الأهلية في كلار اعتُقلوا اليوم بقرار من قاضٍ"، مبيناً أن النقابة تتابع القضية وتسعى إلى معالجة المشكلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم المديرية العامة لصحة كرميان، آزاد حمه فرج، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاعتقالات جاءت بناءً على شكوى من الادعاء العام".

وكانت السلطات في إدارة كرميان قد أصدرت، خلال الشهر الماضي، قراراً بإغلاق الصيدليات التي يديرها أشخاص من غير الأطباء الصيادلة، وبينهم خريجو كليات وتقنيات المختبرات والتحليلات المرضية، قبل أن تُعلق تنفيذ القرار في وقت لاحق.