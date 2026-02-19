اعتقال عدد من المتهمين بإطلاق النار وحيازة السلاح في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، اعتقال عدد من المتهمين بتهم إطلاق النار والتسبب بإصابات وحيازة واستخدام أسلحة غير مرخصة، فيما ضبطت بحوزتهم عدة قطع سلاح.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة عربت، التابعة لقسم شرطة (ناوشار/الجانب الغربي) في مديريتنا، تمكنت خلال أوقات وعمليات منفصلة، من اعتقال عدد من المتهمين بتهم إطلاق النار والتسبب بإصابات، فضلاً عن حيازة واستخدام أسلحة دون الحصول على الموافقات القانونية".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية تمكنت أيضاً من ضبط عدد من قطع الأسلحة التي استخدمها المتهمون في تنفيذ تلك الأفعال".

وأوضح أن "جميع المتهمين تم توقيفهم بقرار من قاضي التحقيق، وفق أحكام المادة (15) من قانون الأسلحة، والمواد (430) و(31/405) و(31/406) من قانون العقوبات العراقي، حيث جرى فتح تحقيق رسمي بحقهم، ولا تزال الإجراءات القانونية والتحقيقات مستمرة معهم".