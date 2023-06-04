اعتقال عائلة بتهمة السحر والشعوذة وتجارة المخدرات في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد إلقاء القبض على عصابة مكونة من نساء ورجال بتهمة السحر والشعوذة وتجارة المخدرات والتعاطي.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت من إلقاء القبض على سبعة أشخاص في قضاء جمجمال من عائلة واحدة، بتهمة السحر والشعوذة للمواطنين بطرق متنوعة ولأهداف مختلفة".

وأضافت أن "أثناء إلقاء القبض على المتهمين تم ضبط كميات من المواد المخدرة من نوعي (الحشيش) و (الكريستال)، إضافة إلى المعدات التي كانوا يستخدمونها في السحر".

وأشارت مديرية الأسايش، إلى أن "المتهمين موقوفون الآن وفق المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مؤكدة أن "التحقيق معهم ما زال مستمراً".