اعتقال طبيب مبتز في أربيل استغل مهنته للايقاع بالنساء

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، بإلقاء القبض على مبتز إلكتروني يقوم باستغلال ضحاياها من النساء من خلال مهنة الطب.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن المتهم قام بتهديد مواطنة بنشر صور لها غير لائقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر تطبيق "تلغرام".

وأضاف أنه بعد ضبط الهاتفين الناقلين اللذين كانا بحوزة المتهم تبين أنه قام بتهديد وابتزاز عدة فتيات ونساء أُخريات بهدف جمع مبلغ من المال، مشيرا الى القاء القبض عليه بموجب المادة الثانية المتعلقة بالهاتف النقال، ونطمئن الضحايا بأن المواد المتعلقة بهم تحفظت عليها الشرطة.

وتابع عزيز بالقول إن المتهم كان يعرّف نفسه على انه اخصائي معروف، و استغل مهنته كطبيب بالايقاع بضحاياها من النساء بحصوله على صورهن، وتهديدهن وابتزازهن بتلك الصور.