اعتقال شخصين يتاجران بالسلاح غير المرخص في رابرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين يقومان بالاتجار بالاسلحة غير المرخصة في بلدة رانية، وبحوزتهما ثمانية مسدسات تركية الصنع.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات مركز مكافحة الاجرام في رابرين بالتعاون مع قسم شرطة نجدة رانية، تمكنت من اعتقال المتهم (ا. م. ص.) من مواليد 2003 ، والمتهم (ئ. ح. ر,) من مواليد 2004، كانا يقومان ببيع وشراء المسدسات غير المرخص (علوج)، لافتا الى ضبط ثمانية مسدسات تركية الصنع كانت بحوزتهما أثناء إعتقالهما.

واشار البيان الى، فتح ملف تحقيق معهما، كما أمر القاضي باحتجازهما استنادا الى المادة ١٥ من قانون الاسلحة، موضحاً أن التحقيقات مازالت مستمرة معهما.