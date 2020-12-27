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اعتقال شخصين لوثا نهراً في السليمانية بـ 6 الاف دجاجة نافقة.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T18:58:54+0000
اعتقال شخصين لوثا نهراً في السليمانية بـ 6 الاف دجاجة نافقة.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاحد، اعتقال شخصين قاما برمي 6 الاف دجاجة نافقة في نهر بحدود ناحية كرمك التابعة لقضاء بنجوين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن صاحبي احد حقول الدواجن قاما برمي الاف الدجاجات النافقة في نهر تاتان الامر الذي تسبب بتلويث مياه النهر وتسميمها، موضحةً أن مفرزة مشتركة من شرطة غابات قسم بنجوين ومركز كرمك بإشراف الرائد اسماعيل ابراهيم وصلت لمحل المخالفة بعد وصول معلومات بهذا الصدد.

وأضاف البيان أنه بعد الحصول على موافقة القاضي قامت المفرزة باعتقال الشخصين وهما صاحبي حقل لتربية الدواجن في حدود المنطقة، مشيراً إلى  تقديمهما للقانون.

واضاف البيان انه بمساعدة فريق من البلدية تم اخراج جميع الدجاجات النافقة، مؤكدا طمرها تحت التراب بشكل نظامي مناسب.

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