اعتقال شخصين تسببا بإثارة الهلع بين سكان جمجمال

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش في محافظة السليمانية، يوم الاربعاء، اعتقال شخصين قاما باطلاق النار بشكل مكثف في قضاء جمجمال وتسببا بإثارة الخوف والهلع المواطنين في القضاء.

وجاء في بيان لاعلام وعلاقات مديرية اسايش غرب السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد تسبب اطلاق نار كثيف مساء الاربعاء في قضاء جمجمال، بالخوف والهلع لدى المواطنين شرعت قوات الاسايش فورا الى فتح تحقيق نجم عنه اعتقال شخصين اسمهما (ي،ک،ع)(ب،ح،ر).

واضاف البيان ان هذين الشخصين هما المتهمان باطلاق النار وكان بحوزتهما بندقيتي كلاشينكوف ومسدس واحد من نوع كلوك وسكينتان، لافتا الى انهما الان رهن الاعتقال بامر من قاضي محكمة جمجمال وفقا للقرار 570 وان التحقيقات معهما مستمرة.

ولم يوضح البيان سبب قيام المتهمين بإطلاق النار.



