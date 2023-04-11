اعتقال شخصين تبادلا إطلاق النار قرب جامعة أهلية في اربيل

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بإلقاء القوات الامنية القبض على شخصين تبادلا إطلاق النار قرب جامعة اهلية في المدينة .

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت ظهر اليوم، حيث تبادل شخصان إطلاق النار بالقرب من جامعة (نولج) الأهلية في مدينة أربيل وذلك بسبب خلاف قديم بينهما".

‏وأضاف المصدر أن" القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد وصولها إلى مكان الحادث"، مشيرا إلى انه "لم يتسبب بأي إصابات".

من جانبها قالت الجامعة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هيئة الأمناء ورئاسة الجامعة تنفي جملة وتفصيلا الأنباء التي تفيد بتعرض الحرم الجامعي إلى هجوم من قبل عدد من المسلحين، مؤكدة سلامة كوادرها التدريسية وجميع الطلبة.