اعتقال شبكة للاتجار بالأسلحة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن جهاز أسايش إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اعتقال شبكة متخصصة بالاتجار بالأسلحة في ناحية طويلة بمحافظة السليمانية، وضبط 50 قطعة سلاح من نوع مسدس بحوزتهم.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأسايش – السليمانية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مديرية أسايش شهرزور تمكنت، بعد جمع معلومات دقيقة عن نشاط شبكة تمتهن تجارة الأسلحة والاعتدة، من تنفيذ عملية متابعة ورصد مكثفة أسفرت في 16 شباط/ فبراير 2026 عن اعتقال ثلاثة متهمين في ناحية طويلة.

وأضاف البيان أن القوة الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين 50 مسدساً كانت معدة للاتجار، مشيراً إلى توقيفهم وفق المادة 13 من قانون الأسلحة، مع استمرار التحقيقات في ملفاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.