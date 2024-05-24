اعتقال شبكة لتجارة المخدرات وضبط 13 كغم من "الماريجوانا" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الجمعه، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات، وضبط نحو 13 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة.

وذكر الجهاز في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة خط سير تجار المخدرات ليتم على إثرها الإطاحة بأفراد الشبكة، ومن من ضمنهم متهمين اثنين كانا في محافظة السليمانية.

وأضاف أن "القبض على المتهمين تم بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كوردستان".

وأوضح أن "أفراد الشبكة كانوا يقومون بتجارة وترويج المخدرات بطرق مبتكرة وعن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في استلام وتسليم المواد المخدرة والأموال".