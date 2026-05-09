اعتقال متهمين باعتراض حافلة سياح في "كلار".. والإدارة تؤكد: لا تمييز بين الكورد والعرب

كشف مصدر في إدارة كَرميان، يوم السبت، عن تفاصيل حادثة تعرض لها عدد من السياح أثناء مرورهم في قضاء كلار، مؤكداً أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المتورطين بالحادثة خلال أقل من ساعة على وقوع الحادث.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "شكوى قُدمت يوم أمس إلى أحد مراكز الشرطة في قضاء كلار، بشأن قيام عدد من الشباب باعتراض حافلة تقل سياحاً أثناء مرورها داخل القضاء".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت فوراً بإجراءات التحقيق، وتمكنت خلال أقل من ساعة من إلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الذين وقفوا أمام حافلة السياح"، مبيناً أن "التحقيقات ما تزال مستمرة حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادثة لم تكن طبيعية بالكامل، وربما كانت هناك حالة استفزاز أو ظروف معينة دفعت هؤلاء الشباب إلى التصرف بهذا الشكل"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "ما قاموا به يعد مخالفة قانونية وسيتم التعامل معه بحزم وفق القانون"، على الرغم من كونه سلوكاً فردياً

وشدد على أن "مدينة كلار تُعد من المدن التي عُرفت بالتعايش مع القومية العربية منذ سنوات طويلة، ولا سيما بعد الحرب ضد تنظيم داعش"، لافتاً إلى أن "المئات من العوائل العربية تقيم حالياً في كلار بكل احترام وتقدير، ولها مكانتها الاجتماعية، كما توجد مدارس خاصة بالأشقاء العرب".

وأكد المصدر أن "التعامل مع العرب في كلار يتم على أساس المواطنة العراقية، دون أي تمييز بينهم وبين الكورد، باعتبار أن الجميع أبناء بلد واحد، وأن إقليم كوردستان جزء من العراق".

واختتم المصدر حديثه قائلا إن "الأجهزة الأمنية ستواصل تحقيقاتها الأصولية، وكل من يثبت تقصيره أو مخالفته سينال جزاءه العادل"، مؤكداً أن "كلار تنعم بالأمن والاستقرار، وستبقى مدينة لجميع العراقيين ومركزاً للتعايش السلمي بين مختلف المكونات والأديان والمذاهب".

من جانبها أكدت مديرية الأمن "الاسايش" في إدارة منطقة "كَرميان" المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، بإلقاء القبض على المتهمين في حادثة ليلة أمس بمدينة كلار.

وجاء في بيان للمديرية، أنها وبعد جمعها المعلومات والمتابعة الدقيقة، تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على المتهمين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية وتسببوا في مضايقة حافلة سياحية في مدينة كلار، مؤكدة أنهم تمت إحالتهم إلى القضاء وفق المادة (495) من قانون العقوبات العراقي، و موقوفون حالياً، والتحقيقات في قضاياهم لا تزال مستمرة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اعتراض مجموعة من الشباب يستقلون دراجات نارية حافلة كبيرة تقل سائحين قادمين من باقي مناطق العراق اثناء عودتهم إلى ديارهم في الطريق العام بمدينة كلار، وقد طلبوا أتاوات مالية مقابل مرور الحافلة مما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المجتمعية.