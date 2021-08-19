اعتقال سوداني يمارس السحر والشعوذة في دهوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة قضاء بردرش بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال مواطن سوداني بتهمة ممارسة السحر والتحايل على الناس.

ونقل بيان للمديرية عن مديرها العميد سعدي احمد، ان شخصا يدعى نصر الدين السوداني يمارس السحر منذ مدة طويلة في بردرش ويتحايل على الناس، تم اعتقاله امس من قبل قوات الاسايش بتهمة السحر.

واضاف البيان ان السوداني يقيم في بردرش منذ مدة طويلة ويمارس السحر ويتحايل على الناس ويكتب لهم الاعمال السحرية، مبينا ان الناس من جميع مناطق كوردستان كانوا يراجعونه.

واشار الى ان نصر الدين السوداني اعترف بجميع التهم الموجهة اليه وتمت احالته الى القضاء.

ونوه البيان الى ان السوداني يعيش منذ مدة طويلة في ناحية روفا ومتزوج من امرأة كوردية.