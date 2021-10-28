اعتقال ست نساء احداهن من "غانا" ينفذن اعمال سرقة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم الخميس، اعتقال ست نساء احداهن من دولة "غانا" نفذن أعمال سرقة بمناطق متفرقة في المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز لوكالة شفق نيوز، إن هؤلاء النسوة قمن بارتكاب اعمال سرقة مختلفة في سوق اللنكة عبر سرقة حقائب النساء وفيها مبالغ مالية تتراوح ما بين الف الى الفي دولار".

وأوضح أن اثنتين منهن قمن بايقاف سيارة على طريق كركوك اربيل، وبعد صعودهن مع السائق وقامت احداهن بسرقة 20 الف دولار، بعد أن قامت الاخرى باستدراج السائق في الحديث معه.

وأشار إلى أن إحدى المعتقلات امراة من دولة غانا والتي كانت تعمل كخادمة منزل، موضحاً أنها سرقت الفين ومائة دولار من المنزل وهربت ليتم بعدها اعتقالها من قبل الشرطة.

ولفت إلى أن المعتقلات الاخريات من الغجر اللائي يقمن باعمال التسول في الشوارع والاسواق.