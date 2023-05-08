اعتقال سائق سيارة حاول قتل شرطي مرور في أربيل

شفق نيوز / أصدرت مديرية مرور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن محاولة سائق قتل شرطي مرور في قضاء عينكاوة.

وتعود الحادثة، إلى تأدية مفرزة للمرور واجبها في داخل قضاء عينكاوة يوم 3 أيار الجاري، عندما دخلت سيارة الى سيطرة هذه المفرزة حيث كان سائقها قد قام بإزالة لوحة السيارة الأمامية و عدد من المخالفات الأخرى، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال المتحدث باسم المديرية، فاضل حاجي، بحسب البيان، إن "المفرزة قامت بإيقاف السيارة لمحاسبته، لكنه لاذ بالفرار وحاول شرطي مرور إيقافه لكنه حاول دهسه والفرار".

وأضاف حاجي، أن "الشرطي وبعد محاولة السائق الفرار تمسك بالسيارة لكن السائق استمر في الهروب بسرعة وأخذ الشرطي معه وهو معلق بالسيارة لمساحة 100 متر وحاول قتله"، مبيناً أن "قوات أسايش أربيل، ألقت القبض على السائق وقدمته للقضاء".