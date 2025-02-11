اعتقال سائق برلماني سجل مقاطع والتقط صورا بهدف زعزعة الامن في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الامن "الاسايش" في محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخص يعمل سائقا لدى عضو في برلمان كوردستان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه تمّ "إيقاف (آدم عثمان سليمان) الذي كان يوم الأحد 09-02-2025 يقود السيارة للنائب في برلمان كوردستان (علي حمه صالح)، وذلك أثناء انشغال النائب بتصوير صور وفيديوهات في عدة أماكن، بهدف التحريض وتحفيز الناس على زعزعة أمن إقليم كوردستان".

وأوضح البيان أنه بعد متابعة دقيقة، واجراء التحقيقات توصلنا وعبر اشخاص يساعدونهم في الحملة، بأمر من قاضي ألقينا القبض على المطلوب المذكور اسمه اعلاه.

وبثت مديرية الاسايش مقطع فيديو لاعترافات المتهم ذكر فيها مرافقته بسيارته الشخصية البرلماني علي حمه صالح لتصوير مقر مكتب الأمم المتحدة، وبعدها مبنى البرلمان، مردفا بالقول "بعدها ذهبنا الى نقطة تفتيش "ديكله" لنشاهد فيما ما بعد المقاطع على قناة "صابرين نيوز".