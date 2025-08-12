اعتقال رئيس حراك "الجيل الجديد" ساشوار عبد الواحد في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، باعتقال رئيس حراك "الجيل الجديد" ساشوار عبد الواحد من قبل قوة أمنية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على ساشوار عبد الواحد، أثناء تواجده في القرية الألمانية بمحافظة السليمانية، بناء على شكوى مقدمة ضده".

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل وما طبيعة الشكوى المقدمة ضد عبد الواحد.

فيما أشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن السلطات الأمنية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول ملابسات وأسباب الاعتقال ولم تجيب على اتصالات الوكالة لمعرفة التفاصيل.

فيما ذكر مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أمر الاعتقال جاء على خلفية قرار محكمة جنح السليمانية في جلستها المنعقدة في 3 آب/ أغسطس الجاري حيث حكم القاضي غيابياً بسجن شاسوار عبد الواحد، ستة أشهر مع دفع أتعاب المحاماة البالغة ست ملايين دينار عراقي".

وبين المركز أنه يتابع ملف الاعتقال والحكم الصادر غيابياً بحق شاسوار عبد الواحد، مالك قناة "NRT" الفضائية.