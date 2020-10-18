اعتقال رجل دين بارز في السليمانية أساء لمطربة كوردية

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاحد، اعتقال رجل الدين البارز "الملا هلو حمه رشيد"، بتهمة الاساءة للفن ومطربة كوردية.

وقال المتحدث باسم شرطة السلیمانیة نقیب سرکوت احمد لوکالة شفق نیوز، إنه تم اعتقال رجل الدین الملا هلو حمە رشید، اليوم، واودع في مرکز شرطة بختیارې، مبيناً أن القاء القبض علیە جاء وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي بتهمە الاساءة للفنون و لمطربة کوردیة.

وجاء القاء القبض علی الملا هلو بشكوى من معهد الفنون الجميلة في السليمانية بعدما قام بالتحریض علی المعهد والاساءة لسمعتە.



