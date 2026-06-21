اعتقالات تطال نساء ورجال إثر مشاجرة داخل مستشفى في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأحد، باعتقال أكثر من 20 شخصاً من الرجال والنساء على خلفية مشاجرة اندلعت داخل مستشفى آزادي في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة وقعت في وقت سابق داخل مجمع رزكاري جنوبي مدينة دهوك بين عدد من العمال، ما أسفر عن إصابات طفيفة بين أطرافها.

وأضاف أن عدداً من المصابين نُقلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفى آزادي لتلقي العلاج، إلا أن الخلاف تجدد بينهم داخل المستشفى وتطور إلى مشاجرة جديدة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية تدخلت على الفور للسيطرة على الموقف، واعتقلت أكثر من 20 شخصاً من الرجال والنساء المتورطين في الحادث.

وأكد أن جميع الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتاً إلى أن الإصابات المسجلة كانت طفيفة ولم يُستخدم أي نوع من الأسلحة خلال المشاجرة.