اعتقال أربعة متهمين بالتسليب والسرقة في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتقال أربعة متهمين بتسليب وسرقة شخصين في إحدى مناطق مدينة رانية مركز الإدارة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شكوى سُجلت من قبل شخصين في قسم شرطة مكافحة إجرام رابرين، تفيد بأن أربعة أشخاص ملثمين ومسلحين بمسدسات هاجموهما وسلبا منهما الأموال وأجهزة النقال التي كانت بحوزتهما ومن ثم قامموا بتهديدهما أيضاً".

وأضاف البيان، أن "القاضي وبعد فتح ملف تحقيق، أمر بالقاء القبض على المتهمين المجهولين وفقا للمادة 452، ولاحقاً تم إلقاء القبض على المتهمين وهم كل من(ع. و. س) من مواليد 2005، و(گ. م. ب) من مواليد 2002، و(ئ. ق. ع) من مواليد 2003، و(د. ن. ع) من مواليد 2000".

وأشار إلى أن "المتهمين أقروا بقيامهما بكل ما ذكر، فأصدر القاضي أمراً باعتقالهم وفقا للمادة 452 من قانون العقوبات العراقي"، لافتاً إلى أن "التحقيقات مع المتهمين ما زالت مستمرة".