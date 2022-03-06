سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال أربعة متهمين بالتسليب والسرقة في رابرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-06T21:06:09+0000
اعتقال أربعة متهمين بالتسليب والسرقة في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتقال أربعة متهمين بتسليب وسرقة شخصين في إحدى مناطق مدينة رانية مركز الإدارة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شكوى سُجلت من قبل شخصين في قسم شرطة مكافحة إجرام رابرين، تفيد بأن أربعة أشخاص ملثمين ومسلحين بمسدسات هاجموهما وسلبا منهما الأموال وأجهزة النقال التي كانت بحوزتهما ومن ثم قامموا بتهديدهما أيضاً".

وأضاف البيان، أن "القاضي وبعد فتح ملف تحقيق، أمر بالقاء القبض على المتهمين المجهولين وفقا للمادة 452، ولاحقاً تم إلقاء القبض على المتهمين وهم كل من(ع. و. س) من مواليد  2005، و(گ. م. ب) من مواليد  2002، و(ئ. ق. ع) من مواليد 2003، و(د. ن. ع) من مواليد 2000".

وأشار إلى أن "المتهمين أقروا بقيامهما بكل ما ذكر، فأصدر القاضي أمراً باعتقالهم وفقا للمادة 452 من قانون العقوبات العراقي"، لافتاً إلى أن "التحقيقات مع المتهمين ما زالت مستمرة".

related

مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية

Date: 2021-07-21 14:03:08
مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية

خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

Date: 2020-09-29 18:11:36
خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

صور.. أربيل تحتفل بـ"هالوين"

Date: 2021-10-31 20:58:07
صور.. أربيل تحتفل بـ"هالوين"

تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

Date: 2022-01-15 09:13:50
تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

باليوم العالمي لمكافحتها.. إقليم كوردستان يتلف نصف طن من المخدرات

Date: 2021-06-26 16:35:23
باليوم العالمي لمكافحتها.. إقليم كوردستان يتلف نصف طن من المخدرات

60 برلمانياً يطلبون عقد جلسة خاصة في يوم قصف حلبجة

Date: 2020-03-06 21:09:20
60 برلمانياً يطلبون عقد جلسة خاصة في يوم قصف حلبجة

شرطة رابرين بإقليم كوردستان تطيح بعصابة تهريب مخدرات وتكشف التفاصيل

Date: 2020-09-28 17:18:27
شرطة رابرين بإقليم كوردستان تطيح بعصابة تهريب مخدرات وتكشف التفاصيل

إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين

Date: 2021-09-15 18:30:34
إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين